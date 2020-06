Review: SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated – Aan het einde van deze consolegeneratie merken we dat veel ontwikkelaars wat zonder inspiratie lijken te zitten. Hoewel we nog wel nieuwe titels ontvangen in de vorm van The Last of Us: Part II en binnenkort Ghost of Tsushima, zijn veel uitgevers toch bezig met remakes en remasters. Niet heel gek, vooral bij games die toch een soort cult-following hebben. Gek genoeg past Battle for Bikini Bottom in dat rijtje met een nog altijd vrij actieve speedrun community. THQ Nordic hoefde er natuurlijk niet lang over na te denken om deze game dan ook voor de huidige generatie consoles uit te brengen en schakelde hiervoor Purple Lamp Studios in die, naar onze mening, prima werk heeft geleverd.

Are ya ready kids?!

In Battle for Bikini Bottom heeft Plankton weer eens een idioot plan om het geheime recept van de Krabburger te stelen van meneer Krabs. Met een heel leger van zijn eigen gekloonde robots hoopt hij zo de Krokante Krab te kunnen overspoelen. Door een foutje in het proces blijken de robots niet gehoorzaam en zetten ze heel Bikini Broek op stelten. Tegelijk met dit plan wensen SpongeBob en Patrick dat ze wat robotvrienden krijgen om mee te spelen. De robots zijn echter alles behalve speels en dus moet dit domme duo samen met Sandy de eekhoorn proberen om Bikini Broek te redden.

Als vanouds

Battle for Bikini Bottom – Rehydrated is een beetje een geval apart. In ons boekje durven we dit een remake te noemen, maar het komt stiekem ook wel in de buurt van een remaster. Grafisch heeft de game een gigantische sprong gemaakt, maar qua gameplay is alles exact hetzelfde als in 2003. De ondergetekende had voor de vergelijking maar weer eens zijn Nintendo GameCube onder het stof vandaan getrokken. Hoewel de gameplay niet is wat we gewend zijn van moderne 3D platformers, voelt het alles behalve stroef aan. Je rent lekker door de levels heen met hier en daar toch de nodige uitdaging. Dit zorgt ervoor dat Battle for Bikini Bottom – Rehydrated geschikt is voor jong en oud.

SpongeBob, Patrick en Sandy hebben elk hun eigen unieke talent. Sommige puzzels zijn alleen op te lossen als SpongeBob, andere weer alleen als Sandy of als Patrick. De levels zijn hierdoor niet volledig rechttoe, rechtaan. Vaak zal je ook een stukje moeten backtracken mits je echt voor de volle honderd procent wil gaan. Zo kan Patrick zware voorwerpen tillen, Sandy kan met haar lasso aan bepaalde Texas-vormige emblemen slingeren en SpongeBob heeft allerlei trucjes met zijn bellenblaas achter de hand. De puzzels zijn niet echt moeilijk, maar met een game over een vrolijke gele spons die voornamelijk op kinderen is gericht vinden we dat niet héél gek.

Maar het feit dat er niks veranderd is aan de gameplay houdt wel in dat bepaalde oneffenheden hier nog altijd aanwezig zijn. Zo lijkt de hit-detectie wanneer je een aanval doet soms belachelijk ver te rijken, waar de animatie van de aanval niet tot een dergelijke afstand komt. Ook zijn bekende bugs uit het origineel nog steeds in Rehydrated aanwezig. Het is gelukkig niks schokkends, maar om het plaatje helemaal compleet te maken had Purple Lamp wat ons betreft hier wel wat extra aandacht aan mogen schenken. De ontwikkelaar heeft wel de moeite genomen om wat oude designs onder het stof vandaan te trekken en niet eerder gebruikte stukjes gameplay alsnog toe te voegen. Dit geldt overigens niet alleen voor de singleplayer.

Plezier voor twee

Nieuw in Rehydrated is de multiplayer die zowel online als met z’n tweeën op de bank gespeeld kan worden. De multiplayer betreft een soort horde modus waarin je het opneemt tegen een gigantische robot-Octo. Deze baas had ook in het origineel moeten zitten, maar werd er uiteindelijk toch uitgeknipt. Het geeft deze horde modus daarom wat charme, wetende dat Purple Lamp deze niet gebruikte code nu alsnog nuttig toepast. Hiermee wordt bovendien het werk van Heavy Iron Studios, de originele ontwikkelaar, netjes afgerond dan wel geëerd. In de multiplayer krijgen we bovendien zelfs een drietal extra speelbare personages: Octo, meneer Krabs en Gerrit, SpongeBob’s huisslak.

Ander tijdperk

Om deze heruitgave helemaal met de tijd mee te laten gaan is alles overgezet naar de Unreal Engine 4. Dit zorgt ervoor dat de game er lekker scherp uitziet, maar vooral ook erg kleurrijk, iets wat we soms toch wel missen op de PlayStation 4. Jammer is dat het vrij snel duidelijk werd dat Purple Lamp niet bijzonder veel ervaring heeft met deze engine, want soms is de texture pop-in wel héél erg aanwezig. Tijdens gameplay niet zo zeer, maar vooral in cut-scènes wanneer de camera draait… dan zie je wel erg veel pop-in.

De audio is hetzelfde als die van het origineel, met hier en daar wat nieuwe dialogen toegevoegd. Dit merk je voornamelijk aan de wat ouderwetse manier van afwerking, omdat de muziek soms luid boven de dialoog uitstijgt. Een verbeterpuntje, maar dit lijkt ons wel te patchen. Een groot gemis is het ontbreken van een Nederlandse taal- of zelfs ondertitelingsoptie. Dit maakt het voor kinderen misschien wat lastig om precies te weten waar ze mee bezig zijn. Maar geloof ons wanneer we zeggen dat het echt geen ramp is om even met je kind mee te kijken wat ze allemaal zeggen; de dialogen zijn vaak erg humoristisch en bovendien is Battle for Bikini Bottom gewoon een prima platformer.