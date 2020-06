Er is weer een nieuw deel in de Earth Defense Force-serie onderweg. D3 Publisher en Sandlot hebben laten weten dat het zesde deel in 2021 zal verschijnen.

Earth Defense Force is een reeks die laat zien dat gameplay het belangrijkste is voor een goede game. Alle delen zijn namelijk niet bepaald mooi om naar te kijken, maar kennen wel allemaal een verslavende factor waardoor je blijft spelen.

Het is nog niet bekend voor welke platformen Earth Defense Force 6 zal verschijnen, maar er zijn wel wat screenshots vrijgegeven. Die kan je hieronder checken.