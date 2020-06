Over iets meer dan een week ligt Marvel’s Iron Man VR in de winkelrekken en in onze preview waren we alvast zeer te spreken over deze VR-titel, die je in de schoenen plaatst van Tony Stark. Natuurlijk staat de game bol van vliegactie en explosies, maar het is ook mogelijk om in huize Stark even te ontspannen en aan je pak te knutselen.

Dit laat een nieuwe trailer zien die ontwikkelaar Camouflaj heeft vrijgegeven. Doordat je het pak kunt aanpassen wil de studio ervoor zorgen dat het echt als jouw Iron Man-pak aanvoelt. Daarbij kun je ook wat sporten in de Tony Stark’s gym of lekker babbelen met Pepper Potts.

Marvel’s Iron Man VR is vanaf 3 juli verkrijgbaar voor PlayStation VR.