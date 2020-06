Gisteren ging het tweede seizoen van Warlords of New York voor The Division 2 van start. Ubisoft wil nog even in een notendop laten weten wat dit nieuwe seizoen zoal inhoudt en doet dat met een video.

Het tweede seizoen van Warlords of New York heet Keener’s Legacy en hierin maak je jacht op een nieuwe ‘rogue agent cell’. Je krijgt meerdere doelwitten om uit te schakelen en er zijn nieuwe leagues en global events. Wat je nog meer kunt verwachten kan je hieronder bekijken.