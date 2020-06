Vanwege de coronapandemie is de Formule 1 kalender behoorlijk op de schop gegaan. Diverse races zijn geannuleerd en ook is het nog maar de vraag of de Formule 1 naar Azië en Amerika kan gaan. Andere mogelijkheden die worden geopperd zijn meer races in Europa en er zijn een paar circuits in de running voor het organiseren van een Grand Prix.

Gezien F1 2020 bijna verschijnt en omdat de game het seizoen zo realistisch mogelijk wil nabootsen, vroegen we game director Lee Mather of er een kans is dat de nieuwe circuits op de kalender ook in de game terug zullen komen. Helaas is dat niet mogelijk voor dit jaar, omdat het ontwikkelen van een circuit voor in de game te tijdrovend is.

Mather: “Circuits is het meest intense element van de ontwikkeling, waarbij elke baan ongeveer een jaar ontwikkeltijd kost. Samen met de circuits, is er ook de AI die getraind moet worden, de cameraplaatsing moet in orde zijn en meer.” Met andere woorden, het is technisch niet haalbaar om bijvoorbeeld Mugello of Portimao – als daar geracet gaat worden – nog aan F1 2020 toe te voegen.

“F1 2020 is gebaseerd op het originele 2020 seizoen en we zijn blij dat we Hanoi en Zandvoort hebben toe kunnen voegen. Het is helaas niet mogelijk om nieuwe circuits aan het gereviseerde 2020 seizoen toe te voegen”, aldus de game director van F1 2020.

Of die circuits dan volgend jaar in de game zitten is ook nog maar de vraag, want dat hang er vanaf of de circuits blijvend zullen terugkeren op de kalender.