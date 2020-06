Enkele jaren geleden zouden we het misschien niet geloofd hebben, maar vandaag de dag kunnen we wel stellen dat EA er uiteindelijk in geslaagd is om degelijke en succesvolle Star Wars-games te maken. Battlefront II groeide zo uit tot een erg aangename shooter en ook Jedi: Fallen Order was een echte topgame. Andrew Wilson, de CEO van EA, blikt even terug, maar kijkt ook erg hard uit naar de toekomst van de franchise:

“Up is my hope: up and to the right! I would say again, we have a tremendous relationship with Disney [and] we have a tremendous relationship with Lucasarts – we have a long-standing relationship with them going all the way back to Star Wars: The Old Republic, which we launched in 2011.

We’ve had success in first-person shooters, in RPGs, in action-adventure, in MMORPGs, in mobile and I believe we’re going to have success in Squadrons as well. So again, I think that we’re going to double down on that partnership. Disney continues to be very, very committed to the IP and the canon, and continue to create new content.”