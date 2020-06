Gisteren kon je al lezen dat Marvel’s Avengers ook naar de PlayStation 5 zal komen en als je de game voor de PlayStation 4 koopt, dat je dan een gratis upgrade krijgt. Dat is niet het enige wat we over de game te melden hebben, we hebben ook nog wat nieuwe screenshots voor je die de helden volop in actie laten zien.

Later vandaag zal Crystal Dynamics via de War Table nieuwe informatie gaan delen over deze titel, verwacht dus snel meer details. Bekijk de nieuwe screenshots hieronder en geniet!