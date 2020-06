Er gaan heel veel berichten rond op het web over de prijs van de PlayStation 5. Het loopt uiteen van €500,- tot zelfs €999,-, maar zolang Sony geen duidelijkheid geeft is het gissen. Digital Foundry zit als een club techneuten wat meer op de materie en zij hebben nu een schatting gedaan.

In een nieuwe video analyse bespreekt het kanaal vanuit verschillende invalshoeken hoe hoog de prijs uit kan vallen. De conclusie is dat de PlayStation 5 Digital Edition waarschijnlijk iets goedkoper zal zijn, maar niet zoveel als men in het algemeen verwacht. Dit omdat een Blu-ray drive pakweg $20,- kost, wat weinig is.

Op basis van de analyse die gevoed wordt met veel valide argumenten komt Digital Foundry uit op een prijs van $499 tot $549 voor de gewone PlayStation 5. De PlayStation 5 Digital Edition komt volgens hun straks ongeveer uit op $450,- tot $499,-. Iets wat redelijk in de lijn der verwachting ligt.

Of het klopt, dat zal de toekomst uitwijzen, gezien Sony nog niets over de prijs heeft laten weten. Behalve dat de console qua ervaring de prijs zal reflecteren.