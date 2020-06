Infinity Ward heeft weer verschillende playlist updates doorgevoerd in Call of Duty: Modern Warfare en Warzone. Eén van de meest interessante toevoegingen deze week is ‘All or Nothing’, waarin je start met een werpmes die je tevens als combat mes kunt gebruiken. Daarnaast is je pistool leeg en je perks zijn beperkt. Tijdens het spelen zul je naar kogels en meer moeten zoeken om uiteindelijk 20 kills te maken en te winnen.

Verder is Kyle “Gaz” Garrick nu een speelbare Operator in de game, wel zul je hem moeten aanschaffen via de in-game store. Vanzelfsprekend komt Gaz met wat uitdagingen die je extra skins opleveren. Bij de bundel waar Gaz inzit, zitten tevens twee blueprints. Verder zijn er nog andere blueprints te verkrijgen via andere bundels.

Ook een leuke toevoeging is dat je nu in een 3v3 opzet op de Gunfight maps kunt spelen, maar in plaats van de traditionele modus kun je er nu Domination, Kill Confirmed, Grind en meer op spelen. Dus als je nooit Gunfight speelde omdat je die modus niet leuk vindt, dan is het aan te raden nu deze nieuwe playlist eens uit te proberen.

Afsluitend is er een 10v10 Chaos playlist moshpit die gespeeld wordt op de 6v6 maps, waardoor de chaos iets toeneemt dankzij het hogere aantal spelers. In Warzone zijn de modi voor deze week: Solos, Duos, Trios en Quads. Plunder/Blood Money Quads en 50v50 Warzone Rumble.