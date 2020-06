Op 4 september zal Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 verschijnen, wat een remaster is van de originele twee delen. Deze game is voorzien van alle content van toen, maar zal aangevuld worden met onder andere nieuwe skaters. Via het PlayStation Blog heeft Activision deze skaters onthuld en ook hebben ze een update gegeven over het Warehouse demolevel.

Als je de game in pre-order plaatst, dan krijg je toegang tot het Warehouse level vanaf 14 augustus. Dus met een pre-order krijg je ‘exclusieve’ toegang tot de demo, of deze later ook zonder pre-order beschikbaar komt is niet bekend. Zodra de release van de demo dichterbij is zal Activision meer details delen.

Dan wat betreft de nieuwe skaters, de onderstaande personen zullen het klassieke roster aanvullen in beide games.