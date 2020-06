The Last of Us: Part II ligt inmiddels in de rekken en wereldwijd konden gamers aan de slag gaan met deze laatste nieuwe titel van Naughty Dog. Initieel doken wel wat twijfels op bij het verschijnen van deze sequel, want het fantastische verhaal van het eerste deel was eigenlijk perfect zoals het was. Regisseur Neil Druckmann en zijn team beslisten uiteindelijk om het verhaal toch verder te zetten en inmiddels is er zelfs al sprake van een derde deel. Dat derde deel lijkt nu echter minder realistisch.

Het proces om het tweede deel goedgekeurd te krijgen, was aanvankelijk al erg moeilijk. Het voorstel om het verhaal van Joel en Ellie toch verder te zetten en om hierbij beide personages te eren, kreeg Neil Druckmann uiteindelijk goedgekeurd, maar hij heeft nu toch wat twijfels als het aankomt op nog een vervolgverhaal. Hij heeft namelijk moeite om een eventueel derde deel op narratief vlak logisch te verantwoorden. Dit liet hij weten in een interview met Indie Wire.

I’ll be a little vague and cagey as you can expect, but I think the test for whether or not to make a Part III would have to be a similar test to what we did with Part II. With the first game there were no expectations and it was like we could do anything.

But now that we’ve established certain characters and themes and processes, it felt like to justify making a Part II we had to do something not that fans would just be comfortable with, but do something that would match the emotional core we found in the first game. And without that, there’d be no reason to do a Part III.”

Finding it with the sequel was much harder than it was with the first game, and going forward it would be exponentially harder to justify going back to that world and finding a way to vary things up. There’s already so many things you’ve seen about the backstory, about how the outbreak happens, so we’d really have to figure out how to create a new experience that matches the emotional impact of these stories and I don’t know what that is. Currently.