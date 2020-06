Het is alweer tijd voor het laatste deel in de Hell Cult campagne van Zombie Army 4: Dead War en de conclusie speelt zich ondergronds af. De Deeper Than Hell downloadbare content is vanaf nu te downloaden als onderdeel van de Season Pass, maar is ook los te koop.

Naast het sluitstuk van de campagne, wat de Deadhunters weer voor een groot avontuur stelt, krijg je ook toegang tot een aantal nieuwe skins en wapens (los verkrijgbaar). Voor de echte veteranen onder ons wordt er ook een onvergeeflijke nieuwe moeilijkheidsgraad beschikbaar gesteld – Brutal. Deze wordt voor elke speler met de laatste update vrijgegeven.

Luger Pistol Bundle

Shotgun Pistol Bundle

French Resistance Fighter Character

Paratrooper Zombie Character

Wrapping Weapon Skins

Deeper Than Hell (missie 3) is te downloaden vanuit de PlayStation Store voor €6.99 of als onderdeel van de Season Pass voor €34,99.