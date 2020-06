Het duurt niet lang meer vooraleer we aan de slag kunnen met Ghost of Tsushima, de game is inmiddels goud gegaan en de hype begint steeds meer te groeien. Om ons wat beter voor te bereiden op deze toekomstige titel, werd een uitgebreid artikel op het PlayStation blog geplaatst, dat wat dieper ingaat op één van de meest belangrijke elementen in de game: je katana.

Een katana is een traditioneel Japans zwaard, dat vooral gelinkt wordt aan de samoerai. Ook Jin, het hoofdpersonage van de game, heeft er zo eentje en dit erfstuk staat hem dan ook bij tijdens zijn lange tocht. Een groot deel van de combat in de game maakt gebruik van zwaardgevechten, waarbij je beroep moet doen op je trouwe katana. Deze gevechten schreeuwen als het ware een “samoerai sfeer” uit en het combat systeem is zo gebouwd dat je als het ware je favoriete samoerai film aan het beleven bent.

Bij het maken van de katana, werd gefocust op drie cruciale aspecten: snelheid, scherpte en precisie. Een katana is een vrij licht wapen dat vooral op snelle aanvallen is gericht. De combat is daarom erg snel en dynamisch, maar ook je tegenstanders hebben goede reflexen en je zal telkens erg actief moeten zijn om situaties te overleven.

Hierbij werd ook een meer realistisch aspect geïmplementeerd, namelijk de scherpte van de wapens. In vele games kunnen personages namelijk verschillende hits van een zwaard incasseren vooraleer hun levensbalk leegloopt, maar niet in Ghost of Tsushima. Enkele aanvallen van een scherp zwaard zijn in het echte leven, logischerwijs, genoeg om het loodje te leggen.

Dit alles vraag ten slotte een zekere mate van precisie van je. De katana is een erg verfijnd wapen en erg dodelijk wanneer het correct wordt gebruikt. Tijdens gevechten wordt van je verwacht dat je op de juiste momenten de juiste positie inneemt en de juiste aanval gebruikt. Ook andere vaardigheden, zoals het blokkeren van vijandige aanvallen, vragen erg veel precisie van je, maar als je het systeem eenmaal onder de knie krijgt, voelt het erg goed aan.

Op 17 juli kunnen we eindelijk onze eigen samoerai fantasie beleven met Jin.