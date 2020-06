De release van de grootste fysieke uitgave van deze week (en ook de enige) én de ware concurrent van The Last of Us: Part II, is ondertussen daar en dat vieren we met een launch trailer met veel nostalgische waarde.

We hebben het natuurlijk over de ‘nieuwe’ SpongeBob game, die met een zachte adviesprijs van €29,98 de perfecte game is om eens voor wat afwisseling te zorgen.

Wij zijn nog druk bezig met het spelen van de game, zodat we jullie snel de review kunnen voorschotelen. Ondertussen kun je de vrolijke release trailer hieronder bekijken.