Gisteren brachten we je het nieuws dat Ghost of Tsushima, de jongste game van ontwikkelaar Sucker Punch, goud is gegaan. De game komt volgende maand pas uit en dat betekent dat er in de tussentijd nog wat werk verricht kan worden om de game zo goed mogelijk uit de verf te laten komen.

Dat betekent dat er naast de standaard installatiegrootte ook nog een patch bovenop komt van – in dit geval – 7.7GB groot. Wat deze patch precies toevoegt en/of verandert werd nog een beetje vaag gehouden met ‘various localization fixes’ en ‘other bug fixes’, maar we verwachten meer duidelijkheid tegen de tijd dat de game zijn release ziet op 17 juli.