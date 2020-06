In 2002 verscheen de eerste Mafia game en gezien dat al een oudje is, is het aannemelijk dat veel gamers die game niet gespeeld hebben. Later dit jaar brengt 2K Games een remake van deze titel uit en afgaande op de eerste beelden ziet het er erg goed uit. De oorspronkelijke game is qua gameplay en opzet echter niet goed te vergelijken met wat we van hedendaagse games gewend zijn.

Hangar 13, die aan de remake werkt, is zich hiervan bewust en zal de game toegankelijker maken. Dit vertelt Haden Blackman, chief creative officer, in een gesprek met USGamer. De eerste game kende bijvoorbeeld een zeer agressieve politie, omdat je je echt aan de wet moest houden. Door rood licht rijden of te hard rijden kon grote gevolgen hebben en hoewel dat realistisch was, kan het wat belemmerend voor het tempo werken.

Bovendien was de game op zichzelf qua gameplay ook niet al te gemakkelijk, maar daar heeft Hangar 13 naar gekeken. Ze proberen de remake zo te maken dat de uitdagende factor behouden blijft, maar dat ze tegelijkertijd ook nieuwe gamers kunnen aanspreken. Om dat te realiseren hebben ze verschillende opties in de game verwerkt, waardoor spelers meer invloed op de toegankelijkheid/moeilijkheidsgraad kunnen uitoefenen.