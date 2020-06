Handball 16 en Handball 17 verschenen voor onder andere de PlayStation 4, maar daarna schitterde de sportserie in afwezigheid. De reeks is nu weer terug met Handball 21, die in november zal verschijnen.

Bigben Interactive besloot vier jaar geleden te stoppen met de reeks, maar Nacon wil de handbalsimulator weer een kans geven. Handball 21 maakt gebruik van de officiële licentie van vier grote Europese competities en er zijn nieuwe modi toegevoegd. Zo is er een League modus, waarin je de carrière van één speler volgt.

De aankondiging van Handball 21 wordt aangevuld met een teaser trailer en die check je hieronder.