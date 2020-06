Horror games en virtual reality zijn een erg goede combinatie gebleken, in veel gevallen althans. Dankzij PlayStation VR krijg je sneller dat benauwde gevoel, toenemende spanning en meer wanneer je plots een geluid achter je hoort. Begin 2021 zal het platform weer een horror game rijker zijn, genaamd Do Not Open.

Deze horror game is een mix van een escape room met een angstaanjagende ervaring. Je staat in de schoenen van Michael Goreng, die versuft wakker wordt in zijn eigen huis en daaruit moet zien te ontsnappen. Je kan niet te lang treuzelen bij de puzzels, want voor je het weet staat het monster dat op je jaagt vlak achter je. Wanneer je doodgaat zul je volledig opnieuw moeten beginnen en ook het huis zal er weer anders uitzien.

Hieronder kan je de teaser trailer van Do Not Open bekijken. De game staat gepland voor begin 2021, maar kent nog geen exacte releasedatum.