Het ziet er naar uit dat Toys for Bob iets unieks gaat doen met Crash Bandicoot 4. De omschrijving van de game in de PlayStation Store laat namelijk weten dat er ook een lokale multiplayer modus aanwezig zal zijn.

Als je aan Crash Bandicoot denkt, dan denk je – met uitzondering van de racegames – aan leuke singleplayer games. Maar Crash Bandicoot 4 zal je hoogstwaarschijnlijk met meerdere spelers kunnen spelen. De omschrijving in de PlayStation Store geeft aan dat er een multiplayer inzit voor maximaal vier spelers.

Hier werd tijdens de onthulling niet over gesproken, dus het is even afwachten wat we precies van deze modus mogen verwachten. Gaat het om een competitieve multiplayer of misschien een coöp feature? Hopelijk snel meer duidelijkheid.