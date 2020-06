CD Projekt Red is nog altijd druk bezig met de ontwikkeling van Cyberpunk 2077. Gezien de huidige omstandigheden was de ontwikkelaar alsnog genoodzaakt de game opnieuw uit te stellen en nu mogen we Cyberpunk 2077 op 19 november verwachten. Op nieuwe beelden zullen we minder lang hoeven te wachten, want vandaag zal er een livestream van de game plaatsvinden.

Via Twitter liet de ontwikkelaar weten dat het om een livestream van 25 minuten gaat. In dit kleine half uur mogen we een gloednieuwe trailer evenals nieuwe gameplay beelden verwachten. Uiteraard zullen sommige zaken voorzien worden van commentaar door de ontwikkelaar.

Join us tomorrow, June 25 at 6PM CEST, at https://t.co/cBU8yS6pfc for the first, 25 minute episode of #NightCityWire, where we are going to show you a brand new trailer, present fresh gameplay footage and chat with the devs in detail about one of the game features, braindance. pic.twitter.com/2RReyCMkce

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 24, 2020