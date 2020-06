Vorig jaar juni werd er een Twitteraccount in het leven geroepen om het 20-jarige jubileum van Ape Escape te vieren. Dit schepte hoge verwachtingen, maar het heeft uiteindelijk weinig tot niets opgeleverd.

Op het Twitteraccount werden er afgelopen jaar wat dingen geteased en er werd wat merchandise aangekondigd, maar voor de rest was het niet echt interessant. Er is nu een nieuw bericht te lezen waarin staat dat het account stopgezet zal worden en dat is voor veel fans van Ape Escape een teleurstelling. De verwachting was dat het 20-jarige jubileum gevierd zou worden met op z’n minst een nieuwe game.

In de laatste boodschap valt er tussen de regels door te lezen dat hier waarschijnlijk wel plannen voor waren. Deze laatste tweet bevat een foto van een Ape Escape aap met daarbij de volgende tekst:

“There are things that I could and couldn’t do in the last year, but I have some regrets”.