Begin deze maand kondigde Slightly Mad Studios het derde deel in de Project CARS franchise aan. Toen zagen wij de game al in actie en uit onze eerste indruk blijkt dat Project CARS 3 een nieuwe weg inslaat, maar dat zonder de roots uit het oog te verliezen. Ten tijde van de aankondiging was er nog geen releasedatum bekend, maar die is nu ook onthuld.

Project CARS 3 zal op 28 augustus verschijnen, zo heeft Bandai Namco bekendgemaakt. De uitgever deelde samen met de aankondiging ook nog een aantal screenshots die je hieronder kunt bekijken.