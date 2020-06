Altijd al eens met Diablo III aan de slag willen gaan? Dan is het interessant om even in een kijkje in de PlayStation Store te nemen. Deze week is de Diablo III: Eternal Collection in de aanbieding en met een prijsverlaging van €69,99 naar €17,49 is de korting maar liefst 75%.

Deze editie van Diablo III bevat natuurlijk de game zelf, maar ook zit de Reaper of Souls uitbreiding erbij inbegrepen, alsook het Rise of the Necromancer pakket. Met andere woorden, met een aanschaf van deze editie heb je gelijk het complete pakket.

Meer weten over Diablo III? Check dan hier onze review.