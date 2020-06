Sony heeft een ietwat opmerkelijke oproep op het PlayStation Blog geplaatst: ze zoeken hackers. In samenwerking met HackerOne hebben ze het ‘PlayStation Bug Bounty’ programma opgezet met het oog op het testen van de veiligheid.

Sony wil graag dat de PlayStation omgeving nog veiliger wordt voor jong en oud, en daarvoor roepen ze de hulp in van de community. Het doel is dat iedereen – die interesse heeft – op zoek gaat naar gaten in de beveiliging van de PlayStation 4 en het PlayStation Network.

Op het moment dat een kritische kwetsbaarheid ontdekt wordt, dan heb je als het ware een ‘bounty’ te pakken en dat kan je een bedrag van maar liefst $50.000,- opleveren. Sony pakt het samen met HackerOne zeer serieus aan en heeft de beloningen opgedeeld in gradaties.

Het gaat hier ook niet alleen om de console en het netwerk, het betreft ook de PlayStation Store, de PlayStation websites, API’s en nog veel meer. HackerOne heeft een uitgebreid overzicht geplaatst met meer informatie. Bij interesse kan je hier terecht.