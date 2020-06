Uitgever Square Enix en ontwikkelaar Crystal Dynamics organiseerden zonet hun eerste Avengers War Table, een online evenement waarin we heel wat informatie kregen over de aanstormende Avengers game. Verhaal en gameplay – zowel solo als coöp – passeerden uitgebreid de revue. Wie de presentatie gemist heeft, bekijkt best even de onderstaande video. Voor wie geen halfuur kan missen, zetten we de meest recente details ook even netjes op een rijtje.

A-Day

In Marvel’s Avengers hebben de titulaire helden al betere dagen gekend. Iron Man en co. probeerden een nieuw hoofdkwartier te openen aan de westkust, met wel heel ongelukkig gevolgen. De stad San Francisco werd tot stof herleid, Captain America legde het loodje en een gevaarlijk gas begon mensen van superkrachten te voorzien. Het publiek – aangemoedigd door het sinistere bedrijf AIM – keerde zich tegen de Avengers, die prompt hun heldenplunjes opborgen.

Jaren later verschijnt Kamala Khan – a.k.a. ‘Ms Marvel’ – ten tonele. Deze ‘Inhuman’ (lees: persoon met bovenmenselijke krachten) weet te achterhalen dat AIM achter de teloorgang van de Avengers zat. In een poging AIM en diens maniakale leider – de iconische slechterik M.O.D.O.K. – een halt toe te roepen, zoekt Khan de oorspronkelijke Avengers weer op. Iron Man, Hulk, Thor en Black Widow slaan vervolgens de handen weer in elkaar om als vanouds de wereld te redden.

Hero Missions

Marvel’s Avengers kan je zowel in je ééntje spelen als in coöp. Wie solo aan de slag gaat, zoekt zijn heil in de Hero Missions, waarin je met een bepaalde held aan de slag gaat. Gedurende War Table kregen we bijvoorbeeld het level te zien waarin Thor zijn hamer weer opneemt en de machines van AIM lik op stuk geeft. De andere Avengers duiken uiteraard ook op, maar Thor – die met Mjolnir een soort ballet van aanvalsmoves tentoonspreidde – was het middelpunt van de aandacht.

Tijdens de gameplaybeelden kregen we te horen dat elke held over aanvals-, ondersteunende en ultieme moves beschikt, die allemaal gebaseerd zijn op iconische momenten uit de rijke geschiedenis van Marvel Comics. Ook de talrijke kostuums en uitrustingen kennen hun oorsprong in de befaamde verhalen van weleer. De meesten hiervan kan je unlocken door de game te spelen, al gaf Crystal Dynamics ook toe dat je voor sommige outfits in je portemonnee zal moeten graven.

War Zones

Wie aan de Avengers denkt, heeft uiteraard teamwork voor ogen. De game zal dan ook coöplevels aanbieden. Deze heten ‘War Zones’ en zullen de spelers – elk uitgedost als hun favoriete Marvelheld – in epische omgevingen droppen, waar ze samen AIM het vuur aan de schenen kunnen leggen. De getoonde ‘team finishers’ deden onze innerlijke fanboy alvast juichen. Het interessantst waren echter de factions – zoals de Inhumans – waarbij spelers zich online zullen kunnen aansluiten.

Meer op komst

Wie meer wil weten, bekijkt de presentatie hierboven best even zelf. Alleen dan krijg je Thors ‘Donald Blake’ outfit in al zijn glorie te zien. Alleen dan kan je genieten van Kamala Khan en Hulk die samen een AIM robot een enkeltje richting eeuwige schroothoop bezorgen. Veel onthullingen kregen we niet te zien, al beloofde Crystal Dynamics ook na de release nog met veel nieuwe helden, werelden en verhalen op de proppen te komen. Allemaal gratis, overigens. Wij zijn alvast erg benieuwd.