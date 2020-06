Ys is een franchise die je als liefhebber van JRPG’s vast wel eens hebt zien passeren of zelfs hebt gespeeld. De nieuwste game binnen de serie komt volgend jaar uit voor de PlayStation 4, maar over een release voor de PlayStation 5 werd niet gesproken.

Een speciale uitgave voor de game werd wel al aan het licht gebracht, namelijk de ‘Pact Edition’ die je krijgt bij een pre-order. Hierbij ontvang je een speciale sleeve met een Monstrum Memoirs artbook en Melodies of the Macabre soundtrack. Deze kun je boven aan dit bericht alvast bewonderen, hoewel de uiteindelijke art voor de bijgesloten extra’s nog niet bekend is gemaakt.

Tevens werd er een aankondigingstrailer vrijgegeven waarin protagonist Adol Christin een mysterieuze kracht ontvangt, wat ook zo zijn nadelen blijkt te hebben. Meer te weten komen over de game? Check dan het PlayStation Blog!