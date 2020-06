Er zijn de afgelopen weken heel wat aankondigingen van nieuwe games gedaan, waardoor we door de bomen haast het bos niet meer zien. Toch duiken er her en der nog games op van ontwikkelaars die misschien niet zozeer in de spotlights staan, maar wellicht wel een leuke game te bieden hebben.

Red Thread Games is er daar één van en die komt met ‘Dustborn’ op de proppen, een verhaal gedreven avonturen game over een niet-zo-rustige roadtrip. De aankondigingstrailer is hieronder te bewonderen. Laat ons vooral weten of je de referentie naar een welbekende andere franchise hebt gespot!