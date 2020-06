De zomer is veelal de komkommertijd voor games en wat er qua releases op de agenda staat is helaas wat schaars. In september zal het weer toe gaan nemen en uitgever Atlus voegt daar een extra titel aan toe.

Ontwikkelaar Vanillaware, die we ook wel kennen van Dragon’s Crown en Odin’s Sphere, brengt op 8 september 13 Sentinels: Aegis Rim uit. De game omvat 13 verschillende verhalen die allemaal met elkaar in verband staan.

De game is een 2D sidescrolling actie platformer in de kenmerkende tekenstijl die we gewend zijn van de ontwikkelaars. De personages worden kort geïntroduceerd in de onderstaande trailer.