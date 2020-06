Games worden steeds langer. Dat is zeker het geval wanneer je naar AAA-titels kijkt en deze vergelijkt met hun onmiddellijke voorgangers. The Last of Us Part II verdubbelde de speelduur van het origineel, terwijl ook de God of War reboot aanzienlijk meer uren op zijn teller plaatste dan de oorspronkelijke trilogie. Een goede zaak, zou je zeggen. Mensen krijgen immers meer waar voor hun geld en beleven langer plezier aan hun aankoop. Toch is niet iedereen daarmee akkoord.

Voormalig PlayStation baas Shawn Layden liet onlangs optekenen dat hij niet vindt dat elke game 30 uur in beslag moet nemen. Meer zelfs, dit model zou op termijn niet haalbaar zijn. De kosten van videogameontwikkeling blijven namelijk genadeloos toenemen, terwijl de verkoopprijs min of meer hetzelfde blijft. Langere games betekenen ook dat verhalen minder gefocust zijn en dat levert vaak onevenwichtige ervaringen op. Hij pleit dus voor de terugkeer van strakke, vijftien uur lange titels.

“It’s hard for every adventure game to shoot for the 50 to 60 hour gameplay milestone, because that’s gonna be so much more expensive to achieve And in the end you may close some interesting creators and their stories out of the market if that’s the kind of threshold they have to meet. We have to re-evaluate that.”

“Instead of spending five years making an 80 hour game, what does three years and a 15 hour game look like? What would be the cost around that? Is that a full-throated experience? Personally, as an older gamer, I would welcome a return to the 12 to 15 hour [AAA] game.”

“I would finish more games, first of all, and just like a well-edited piece of literature or a movie, looking at the discipline around that could give us tighter, more compelling content. It’s something I’d like to see a return to in this business.”