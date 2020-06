Rockstar blijft Red Dead Online vlijtig ondersteunen met updates en wij zijn er zoals gewoonlijk als de kippen bij om de nieuwste bonussen even op een rijtje te zetten. Dit keer krijg je dubbel XP bij alle Moonshiner en Bounty Hunter evenementen, alsook 50% extra dollars voor de bijbehorende missies. Meerdere zaken zijn tegen korting verkrijgbaar, waaronder de Moonshiner Shack en Bounty Hunter License. Role Items voor deze beroepen kijken zelfs tegen een prijsvermindering van 35% aan.

Naast de gebruikelijke Twitch Prime bonussen en kortingen, zien we ook alle tijdelijke kledij van dit seizoen weer opduiken. Het gaat om Outfits, Shoes & Boots, Coats, Jackets & Uppers, Gloves, Hats, Pants, Skirts & Chaps, Vests & Bandoliers en Masks & Bandanas. Als je er eerder dus één of meerdere gemist hebt, is dit je kans om dat recht te zetten. Weer veel extraatjes dus, zoals we ondertussen van Rockstar Games gewend zijn. We zijn benieuwd wat ze nog zoal voor ons virtuele cowboys in petto hebben.