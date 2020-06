FIFA is niet vies van een beetje controverse. Zo wordt het beruchte Ultimate Team in steeds meer landen onder de loep genomen. Deze modus zou onder de noemer ‘gokken’ vallen en bijgevolg een negatieve invloed hebben op kinderen. Ook andere facetten van de game passeren regelmatig de revue op nieuwspagina’s. De licentieoorlog tussen FIFA en Pro Evolution Soccer, bijvoorbeeld. Daar gaat het bericht van vandaag over.

EA heeft namelijk een nieuwe deal gesloten met LaLiga, oftewel de Spaanse voetbalcompetitie. Deze league, die onder andere Barcelona en Real Madrid bevat, blijft één van de meest populaire onder gamers. Daarom was de uitgever uitermate tevreden om te kunnen aankondigen dat LaLiga ook het komende decennium de boventoon zal voeren in FIFA. Liefhebbers van het Spaanse virtuele voetbal hoeven zich dus geen zorgen te maken.