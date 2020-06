Het lijkt erop dat de volgende generatie de meest toegankelijk ooit wordt. Steeds meer bedrijven omarmen het idee dat het niet uitmaakt welk platform je prefereert, je games kan je bijvoorbeeld door middel van cross-play samen met je vrienden spelen. Of wat te denken van het aanschaffen van games voor deze generatie en een betere versie ervan gratis spelen op je next-gen console straks. De keuze ligt bij de gamer en dat is fijn. Toch is er een aspect dat nog wat roet in het eten gooit: timed exclusives.

Exclusieve games worden vaak gemaakt door de in-house bedrijven van grote partijen, zoals Sony en Microsoft. Natuurlijk is het logisch dat er exclusieve games bestaan, een platform moet zich immers kunnen onderscheiden. Dat met features en services, maar games zijn hier toch wel de grootste factor in.

Tijdens de huidige generatie hebben we het al veelvuldig gezien en het lijkt niet te stoppen met de volgende generatie: een consolefabrikant die een dealtje sluit met een derde partij. Vaak voor content en soms zijn third party games exclusief gebonden aan een bepaald platform. De tussenweg daar weer in zijn zogenaamde ‘timed exclusives’, de meest vervelende variant. Dit zijn games die voor een bepaalde tijd gebonden zijn aan een specifiek platform, voordat het alsnog uitkomt op andere platformen.

No Man’s Sky was daar een goed voorbeeld van en straks ook Deathloop en Ghostwire: Tokyo, vanuit een PlayStation perspectief. Maar dat zien we andersom natuurlijk ook gebeuren. Als je het ons vraagt is dat ontzettend irritant, met name als je een voorkeur hebt voor een bepaald platform. Als consument word je alleen maar belemmerd als je slechts één console in huis neemt.

Die keuze baseer je op waar jij je prettig bij voelt en welke console de mooiste (first party) exclusieve games heeft die bij jou passen. Met multiplatform games zit je automatisch ook goed, maar dan heb je de tijdelijk exclusieve titels wat kan oplopen tot een jaar. Iets wat met enige regelmaat pas later duidelijk wordt en het gevolg is dan dat je een jaar moet wachten. We schatten het aantal gamers die speciaal voor één game een extra console kopen namelijk op vrij lage aantallen in. Ofwel, veel gamers zijn er een beetje de dupe van.

Een paar jaar geleden had bijvoorbeeld Microsoft een deal met Square Enix om Rise of the Tomb Raider een jaar lang op hun platform exclusief te houden. Een opmerkelijke move, want Square Enix gaf bij een aandeelhouders meeting ten tijde van de eerste Tomb Raider aan dat de verkopen niet helemaal naar wens waren. De volgende titel dan tijdelijk exclusief houden zorgt voor een nog meer beperkte markt, dus dat is vreemd. Ook is Lara Croft van origine toch een beetje een PlayStation icoon, dus die move deed zeer.

Getuigt ook van weinig respect richting de fans van het eerste uur als je het ons vraagt, Square Enix ging het duidelijk om de zak geld van Microsoft. Een jaar later verscheen de game alsnog voor de PlayStation 4 en dat was ook automatisch technisch de betere versie, bovendien was de uitgave helemaal compleet met VR-content en alle uitbreidingen. Dat was dan een mooie goedmaker voor het lange wachten.

Nu heeft Sony bijvoorbeeld weer Final Fantasy VII: Remake als exclusieve deal voor een jaartje en met next-gen op komst lijken ook Project Athia en Kena onder meer deze privilege te hebben op de PlayStation 5 console. Frustrerend weer voor de Xbox gamers, maar Microsoft zal ongetwijfeld op zijn beurt ook weer wat achter de hand hebben. Het komt primair op geld neer en de eigen console pushen, en gamers staan in dit soort deals op de laatste plaats. Best vreemd, want dat is waar je het van moet hebben. Daarom is het concept van tijdelijke exclusiviteit eigenlijk waardeloos en dat brengt ons bij de stelling voor deze week in de Jouw mening.

We gaan een tijd tegemoet waarin gamers steeds meer keuzes krijgen om zelf te kiezen hoe en waarop zij een bepaalde game willen spelen. Timed exclusives bemoeilijken dit alleen maar en daardoor lijkt het een ietwat achterhaald concept te zijn. Maar zoals altijd werpen wij hier een bepaald perspectief op waar jullie dan zelf een ander licht op kunnen laten schijnen. Wat vinden jullie hiervan? Geef je er niet zoveel om en kan je wel wachten op tijdelijk exclusieve games? Vind je het ontzettend vervelend en moet het stoppen of koop je simpelweg alle platformen om dit te omzeilen? Of misschien heb je een compleet ander idee over deze stelling. Laat je hieronder horen!