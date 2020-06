Bandai Namco heeft door middel van verschillende trailers al laten zien dat er aardig wat elftallen aanwezig zullen zijn in Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Nu is er weer een nieuw team onthuld en dat is het Argentijnse jeugdelftal.

Het Argentijnse team staat bekend om de individuele kwaliteiten van de spelers. Juan Diaz is middenvelder en tevens aanvoerder, Alan Pascal is aanvaller en Galvan is een ijzersterke verdediger. Deze heren worden voorgesteld in de onderstaande video.