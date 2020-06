Vanwege het coronavirus zijn heel erg veel evenementen en beurzen geannuleerd of uitgesteld, maar ook evenementen die later dit jaar zouden plaatsvinden zijn onzeker of worden digitaal opgezet. QuakeCon is altijd een evenement voor later in het jaar, maar ook dat evenement zal nu digitaal plaatsvinden.

In maart werd de fysieke editie geannuleerd, maar via Twitter laat Bethesda nu weten dat het evenement alsnog doorgang zal vinden. Van 7 tot en met 9 augustus zal QuakeCon At Home plaatsvinden en dit is de 25ste editie.

Tijdens deze editie zullen we meer gaan zien van de komende games en ook komen bestaande games uitgebreid aan bod. Verder zullen er toernooien plaatsvinden, acties georganiseerd worden en nog veel meer. Gezien het digitaal ingevuld zal worden, zal het dit jaar anders zijn dan gebruikelijk, maar Bethesda belooft een mooie show.