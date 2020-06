Borderlands 3 kent sinds de release een uitstekende ondersteuning vanuit Gearbox Software en 2K Games. We hebben verschillende uitbreidingen zien verschijnen en ook zijn er diverse in-game evenementen geweest. De volgende grote uitbreiding is nu verkrijgbaar en het betreft hier Bounty of Blood: A Fistful of Redemption.

Deze uitbreiding is nu hier verkrijgbaar in de PlayStation Store voor €14,99 en als je een Season Pass hebt haal je de content natuurlijk ‘kosteloos’ binnen. Om deze release extra onder de aandacht te brengen, heeft Gearbox Software een launch trailer uitgebracht die je een goed idee van deze content geeft.