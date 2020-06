Fairy Tail is al twee keer uitgesteld, maar als alles nu wel goed gaat dan ligt de game eind volgende maand in de winkels. Om de titel weer wat onder de aandacht te brengen is er een nieuwe trailer beschikbaar gesteld, die je onder dit bericht kunt checken.

De nieuwe video van Fairy Tail zit vol met actie en laat in vogelvlucht zien wat je van de game mag verwachten. Wil je echter wat meer van deze titel zien, dan kun je beter een eerdere video van Fairy Tail bekijken, die meer dan 20 minuten aan gameplay bevat.