Biomutant werd alweer drie jaar geleden aangekondigd, maar men heeft sindsdien nog geen woord gerept over een definitieve releasedatum. In februari van dit jaar werden we op het hart gedrukt dat de game echt nog wel in ontwikkeling is en ook werden we om nog een beetje geduld gevraagd.

Dat geduld lijkt zich nu uit te betalen, want creative director Stefan Ljungqvist heeft in een interview met IGN aangegeven dat Biomutant op dit moment in de laatste fase van de ontwikkeling verkeert. Ljungqvist vertelt hierbij dat Biomutant de grootste game is waar ze tot nu toe aan hebben gewerkt en dat er wat problemen waren, maar dat er vanaf nu vooral bugs worden geplet. Daarbij kijkt men ook nog naar manieren om de speler duidelijk te maken wat er in de game moet gebeuren.

“We are at the end phase of development. In a massive game like this—like I said it’s very big, it’s the largest game that I’ve ever worked on—you will have issues, you will have technical challenges to overcome, and artistic [challenges], too. But at this stage of the product, we’re cleaning out, we’re squashing bugs, and trying to make these end decisions on making sure that the player understands what to do.”

De beste man heeft helaas niks gezegd over een releasedatum, maar er is wel een trailer vrijgegeven die ons ruim 10 minuten aan gameplay laat zien.