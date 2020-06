Het chaotische gestuntel in de Overcooked franchise zorgt vaak voor veel hilariteit onder gamers en hoewel de tweede game al wat ouder is, wordt het nog veel gespeeld. Overcooked 2 heeft sinds de release een aantal betaalde en gratis uitbreidingen gehad en de Overcooked 2: Gourmet Edition biedt het volledige pakket aan. Vrij onverwacht kondigt Team 17 nu opnieuw een uitbreiding voor de game aan.

Deze content is geheel gratis en gaat onder de naam ’Sun’s Out Buns Out’. Deze kleine uitbreiding biedt vijf nieuwe levels, chefs en recepten aan. De uitbreiding kent een erg feestelijke en zonnige uitstraling en is dus een ideale uitbreiding om deze zomer in te duiken. Hieronder kan je een eerste indruk krijgen van Sun’s Out Buns Out.

De uitbreiding verschijnt op 5 juli voor pc en zal halverwege die maand ook op de consoles verwacht worden. Mocht je meer willen weten over Overcooked 2, lees dan zeker onze review van deze uiterst vermakelijke game terug.