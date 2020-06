Gisteren was het voor Neopice en Nacon een feestelijke dag. Dit was namelijk de dag waarop Hunting Simulator 2 in de (digitale) winkels verscheen. Zoals dat tegenwoordig hoort gaat een lancering van een nieuw spel gepaard met een trailer en dat is nu ook weer het geval.

Het tweede deel van Hunting Simulator moet diens voorganger op alle punten verbeteren. De ontwikkelaar belooft een ‘unieke ervaring’ die vele uren aan gameplay bevat. De omgevingen die je verkent zijn groter, gevarieerder en indrukwekkender dan ooit dankzij de compleet vernieuwde graphics en geluidseffecten. In totaal kan je op 33 verschillende dieren jagen, die uniek en realistisch gedrag vertonen.

De lanceringstrailer van Hunting Simulator 2 kan je hieronder bekijken.