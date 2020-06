CD Projekt RED heeft vanavond de eerste Night City Wire livestream georganiseerd. Tijdens deze stream heeft de ontwikkelaar nieuwe beelden van Cyberpunk 2077 getoond. Tevens schoven enkele medewerkers van de studio aan om ons van wat meer informatie te voorzien.

De stream begon met een gloednieuwe gameplay trailer, die een hoop actie liet zien. Eén van de ontwikkelaars van CD Projekt RED gaf na afloop aan dat de trailer enkel beelden uit de proloog van Cyberpunk 2077 bevat. Dat belooft al veel goeds voor de eerste missies uit het spel. De trailer onthulde ook een zevende district uit de spelwereld genaamd de Badlands. Dit district ligt om het stedelijke gebied van Night City heen en wordt bewoond door de Nomads. Spelers kunnen de Badlands vrij verkennen en zo ervaren wat er zich buiten de drukke districten van Night City afspeelt.

Naast de trailer werd er ook nieuwe gameplay getoond. De gameplay demo onthulde een unieke feature van de game: Braindance. Met Braindance kun je gebeurtenissen die in de wereld van Cyberpunk 2077 hebben plaatsgevonden herbeleven en tot in detail analyseren. In de demo was te zien hoe een overvaller werd neergeschoten. Door gebruik te maken van Braindance, kun je de locatie en de aanwezige mensen en apparatuur scannen om zo meer informatie te vergaren. In het geval van de demo kon je zo achterhalen hoe de overvaller werd neergeschoten.

CD Projekt RED legde tijdens de livestream uit dat Braindance een tool is die puur gericht is op storytelling. Het geeft een extra inkijkje in het leven van de inwoners van Night City. De aanwijzingen die je door middel van Braindance achterhaalt vertellen samen een verhaal. Op deze manier kun je dus verschillende mysteries van Night City onthullen door Braindance te gebruiken.

De stream werd ook nog aangegrepen voor een speciale onthulling. CD Projekt RED kondigde namelijk aan dat het met Studio Trigger aan een animeserie werkt die zich afspeelt in het universum van Cyberpunk 2077. De serie heet Cyberpunk: Edgerunners en verschijnt in 2022 op Netflix.

De nieuwe beelden – de trailer, Braindance gameplay en de aankondigingsvideo van Cyberpunk: Edgerunners – kun je hieronder bekijken. Cyberpunk 2077 komt op 19 november uit voor de PlayStation 4. De game verschijnt ook voor de PlayStation 5 en wanneer je de PS4-versie bezit, krijg je een gratis upgrade naar de PS5-versie.

Trailer

Braindance gameplay

Cyberpunk: Edgerunners