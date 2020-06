Othercide is tot nu toe nog weinig in het nieuws geweest, maar springt er direct uit vanwege de unieke art stijl die de game kent. Met een minimalistisch kleurenpalet bestaande uit zwart, wit en rood schildert de ontwikkelaar een duistere game met tactische elementen. Volgende maand verschijnt Othercide al en deze nieuwe video vertelt meer over de game.

De onderstaande video is de eerste video in een reeks die dieper ingaat op de ontwikkeling van Othercide. In deze video worden met name de wereld, art stijl en de diverse personages toegelicht. Zo zijn The Daughters – de vrouwelijke krijgers waarmee je vecht – de enige die kleur in de duistere wereld brengen. De video is een kleine vijf minuten lang en zeker de moeite waard om te kijken.