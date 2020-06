Gisterenavond deed CD Projekt RED weer een boekje open over Cyberpunk 2077 en wat de ontwikkelaar allemaal gedeeld en verteld heeft, daarvoor kan je hier terecht. Ondertussen zijn er nog een reeks screenshots vrijgegeven en die kan je hieronder bekijken.

Veel woorden hoeven we er niet aan vuil te maken, de screens laten werkelijk een prachtige game zien. De game ligt op 19 november in de winkels voor de current-gen platformen en later volgt nog een (gratis) upgrade naar next-gen.