Over een paar weken verschijnt F1 2020 en Codemasters komt steeds vaker met nieuwe beelden van deze aanstaande racer. Vandaag deelt de ontwikkelaar een korte video die dienst doet als commercial en in een vogelvlucht laat zien wat je zoal van de game kunt verwachten.

De commercial check je zoals altijd hieronder en voor meer informatie over de game kan je bij onze uitgebreide hands-on preview terecht. Blijf PSX-Sense in de gaten houden voor meer achtergrond omtrent F1 2020, dit weekend gaan we dieper in op de samenwerking tussen de ontwikkelaar en de coureurs.