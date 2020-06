Special: De betrokkenheid van coureurs en teams bij de ontwikkeling van F1 2020 – Over een paar weken verschijnt F1 2020 en nu die release steeds dichterbij komt, zijn we in gesprek gegaan met de game director van de game, Lee Mather. Dit met het oog op de betrokkenheid van coureurs, teams en de Formule 1 als een geheel bij de game. Want waar de Formule 1 als sport een gesloten wereld is waar je moeilijk inkomt, is de Formule 1 game precies het tegenovergestelde. Codemasters heeft al jaren de licentie in bezit en dat heeft voor een fijne samenwerking gezorgd met de sport, iets wat nu zeker zijn vruchten afwerpt waardoor F1 2020 een nóg betere game zal zijn dan F1 2019.

Het vormgeven van de auto

De F1-games willen een natuurgetrouwe representatie van de sport zijn en tegelijkertijd ook toegankelijk blijven. Hierdoor zal Codemasters steeds meer toegankelijkheidsopties toevoegen, maar ook de mogelijkheid bieden alles uit te zetten, waardoor de uitdaging toeneemt. Hierdoor moet F1 2020, maar ook de delen die erna volgen, een steeds groter publiek aanspreken. Een mooi streven en wat natuurlijk helpt is dat de teams erg betrokken zijn bij de ontwikkeling van de game. Onder de F1-licentie moeten de teams hun medewerking verlenen aan Codemasters en hoewel dat erg zwaar klinkt, valt dat in de praktijk erg mee. Verschillende teams werken juist graag mee, omdat ze hun auto’s en team op een alternatieve manier kunnen etaleren.

Bij het maken van een auto voor de game baseert Codemasters zich op de CAD-tekeningen die de teams zelf aanleveren met daarbij alle details voor de liveries. Hierdoor krijgt Codemasters een goed beeld van hoe de auto is opgebouwd, zodat ze die vervolgens virtueel kunnen reproduceren. De Formule 1 stuurt dit aan richting de teams en de teams leveren vervolgens alles bij Codemasters aan, waarna de gemaakte auto weer teruggaat naar de teams voor goedkeuring en nadien volgt de Formule 1 om het definitief af te tekenen. Als dat helemaal rond is, dan kan Codemasters de auto in kwestie in de game gebruiken.

Met de coureurs werkt dat op een vergelijkbare manier. Ze krijgen van de teams alle referenties toegestuurd en voor de gezichten gaan ze daadwerkelijk naar races toe. In de paddock – bijvoorbeeld tijdens de wintertests – heeft Codemasters een eigen ruimte waar de coureurs langskomen. Hier worden ze dan uitvoerig gefotografeerd en gescand, in 3D. Met die informatie kunnen ze vervolgens het in-game model van de coureur gaan maken die je uiteindelijk in de game ziet. De coureurs krijgen bovendien – indien nodig – gaandeweg het jaar een update, maar het meeste werk zit wat dat betreft alsnog in de auto’s.

Updates toevoegen

Codemasters heeft niet de vrijheid om de auto’s geheel naar eigen inzicht gaandeweg te customizen, hierbij varen ze op wat de teams wensen. Dus als er livery aanpassingen gedaan worden, of aanpassingen aan het fysieke ontwerp, en de teams willen dat dat aangepast wordt, dan zal Codemasters dat realiseren. Zijn er aanpassingen gedaan, maar vinden de teams het niet nodig om dat in de game door te voeren, dan laten ze het achterwege. Dus waar de game bij de release min of meer 100% representatief is voor de auto’s aan het begin van het seizoen, kunnen de uiteindelijke modellen afwijken. Hiervoor is de ontwikkelaar immers afhankelijk van de teams en of ze die update informatie doorsturen.

Daarbij heeft Codemasters ook niet zicht op alles in de auto, want ze moeten de auto’s bouwen op basis van de CAD-data. Als teams besluiten bepaalde elementen weg te laten vanwege ‘bedrijfsgeheim’, dan zal dat zo zijn. Dat neemt niet weg dat Codemasters het uiteindelijke resultaat wel vergelijkt met wat er te zien is op de circuits om zo eventuele verschillen tot een absoluut minimum te beperken. Waar het uiteindelijk op neerkomt is dat de auto’s in de game representatief zijn aan de modellen in het echt en dat is altijd op een manier waarop de teams dat graag willen. Mochten er grote veranderingen zijn tijdens het seizoen en Codemasters vindt het nodig om die door te voeren, dan leggen ze die vraag bij de teams neer. Het is dan aan hen om te bepalen of ze het doorzetten of achterwege laten, maar de kern is dat het voor zowel de teams als Codemasters belangrijk is dat de auto’s in de game authentiek zijn.

Samenwerking met coureurs

De teams werken overduidelijk erg goed mee aan de Formule 1 games en met de populariteit van de franchise momenteel kunnen ze er eigenlijk ook niet echt meer omheen. Voor de coureurs is dat een ander verhaal, maar ook daarin merkt Codemasters dat de betrokkenheid alleen maar toeneemt. Typisch is wel dat het vooral de jonge jongens zijn, die van zichzelf al gamers waren. Zij vinden het ook leuk dat ze zelf in een game zitten en tonen zodoende veel interesse in de ontwikkeling van de game, het scanproces en meer. Daarnaast neemt Codemasters – normaliter – meermaals een nieuwe versie van de game mee naar races, zodat coureurs daar alvast hands-on kunnen gaan.

Dat is waar de samenwerking met coureurs automatisch ontstaat, want de coureurs vinden het juist gaaf als ze voor de release al even met een nieuwe versie aan de slag kunnen. Dit levert Codemasters vervolgens weer waardevolle feedback op die ze meenemen in de ontwikkeling. Met de pandemie van nu, hebben veel coureurs echter meer tijd en dat is een beetje het geluk voor Codemasters. De feedback is namelijk fors toegenomen omtrent de handling van de auto’s en hoe ze presteren. Bovendien stuurt Codemasters regelmatig nieuwe versies naar de coureurs, waardoor ze bij het project betrokken blijven. Het advies dat de ontwikkelaar krijgt is uitgebreider dan ooit en dat is voor Codemasters een interessante nieuwe ingang, die ze eerder nooit hadden.

Een nadeel is wel dat die samenwerking straks wat zal teruglopen, want zodra het seizoen van start gaat zitten de coureurs weer met een bomvolle agenda. Desalniettemin waren de afgelopen maanden erg nuttig en de samenwerking met coureurs omtrent feedback en advies beperkte zich niet alleen tot de bekende namen. Ook de technische jongens van de teams zijn erbij betrokken, gezien zij op de achtergrond meewerken aan een ideale opzet van een virtuele Grand Prix voor de echte F1-coureurs. Ook van hen heeft Codemasters feedback gekregen en dat was eerder nooit mogelijk. Daar blijft het niet bij, want ook spreekt Codemasters nog met de technische mensen van de Formule 1 zelf.

Dit team opereert als overkoepelend geheel boven de Formule 1 teams vanuit een technisch perspectief, zij bepalen de regels en oefenen veel invloed uit. Zij begrijpen de dynamiek van de auto’s heel erg goed en ook vanuit hun heeft Codemasters waardevolle input gekregen. Sterker nog, ook heeft Codemasters toegang gehad tot de engineers van verschillende teams, de strategen en nog veel meer. Of om met de woorden van Lee Mather af te sluiten: “Ze zijn meer dan behulpzaam om ons feedback te geven op allerlei punten waarvan de coureurs denken dat er verbetering mogelijk is. Wij hebben niet de mogelijkheid gehad om Formule 1 auto’s te besturen, maar zij wel en ze hebben een goede benchmark om ons op basis daarvan te adviseren.”

Of al die feedback, details en advies nu uitgebreid terugkomen in F1 2020 is omwille van de ontwikkeling niet helemaal zeker. Wel werkt Codemasters al vooruit en zodoende zijn ze ook al bezig met F1 2021. Met deze ingangen en samenwerkingen lijkt het hoogtepunt haast bereikt te zijn en het goede nieuws voor ons is simpel: de games worden als maar beter en beter dankzij de waardevolle input van de teams, technische mensen én de coureurs!