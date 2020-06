Feestelijk nieuws voor Naughty Dog, alweer. Nadat ze vorige week The Last of Us: Part II lanceerden gesteund door vrijwel unaniem positieve reviews, is er nu nog een reden voor een feestje. De game heeft in slechts drie dagen tijd een prachtige mijlpaal weten te bereiken.

Op 21 juni – de release was op 19 juni – bereikte de game de vier miljoen verkochte exemplaren. Dat betekent ook gelijk een nieuw record voor een first-party game van Sony PlayStation, The Last of Us: Part II is hiermee namelijk Spider-Man voorbij en kan zichzelf nu de snelst verkopende PS4-exclusive ooit noemen.

Natuurlijk had Neil Druckmann hier ook wat over te zeggen, zie hieronder.