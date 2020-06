Na de release van The Last of Us bracht Naughty Dog een kleine uitbreiding voor de game uit met de titel Left Behind. Deze uitbreiding vertelde het verhaal van Ellie voorafgaand aan het avontuur, maar ook wat er gebeurde na het ongeluk van Joel waarbij hij fors gewond raakte.

Nu The Last of Us: Part II uit is, is een logische vraag of ook die game een uitbreiding krijgt. Zo zijn er verschillende verhalen om te vertellen over de facties, Tommy en andere personages, maar dat staat niet op de planning.

In de spoilercast van Kinda Funny werd de vraag om extra content bij Neil Druckmann neergelegd en hij heeft laten weten dat ze geen extra content gaan maken. Hij maakte dit op een korte en bondige manier duidelijk: “Er zijn geen plannen voor DLC.”