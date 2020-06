SnowRunner is nu al geruime tijd verkrijgbaar en is zeker de moeite waard, zoals je in onze review kunt lezen. Toch was niet alles tip top in orde en daarom heeft Saber Interactive sinds de release verschillende updates uitgebracht. De nieuwste patch, update 1.06, is nu beschikbaar voor de game.

De patch notes zijn niet al te uitgebreid, maar één toepassing is toch wel erg prettig. Het wilde weleens voorkomen dat SnowRunner crashte en dat is natuurlijk vervelend. Deze update optimaliseert het geheugen management en dat zou moeten leiden tot minder crashes.

Verder komt de update met nog wat andere punten en die tref je hieronder in het overzicht.