Je kon het misschien al afleiden uit de lijst met Trophies, maar nu is ook officieel bevestigd dat Fast & Furious: Crossroads een multiplayer gedeelte zal krijgen, met de naam Online Ops.

De manier waarop dit gedeelte werd aangekondigd, was echter wat apart: we kregen namelijk geen nieuwe trailers of een reeks screenshots te zien, maar wel de onderstaande simpele tweet van Andy Tudor, de Chief Creative Officer bij Slightly Mad Studios.

YES. Fast & Furious Crossroads features multiplayer know as ONLINE OPS where three factions battle each other in unique game modes of rescue & protection, seek & destroy, and getting to a safe zone before the opposing force. Unlock customisation options as you go! pic.twitter.com/Uybdta8apD — 🎮🎧🥋 Andy Tudor @TheFastSaga #BlackLivesMatter (@realandytudor) June 25, 2020

We hopen dat we binnenkort ietwat meer info krijgen over wat deze modi precies inhouden, maar in afwachting zullen we het met dit ene prentje moeten stellen. Eén ding is echter zeker: de Fast & Furious franchise zit duidelijk nog niet aan hun “one last ride”.

Fast & Furious: Crossroads verschijnt deze zomer op 7 augustus.