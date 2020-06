De unieke first-person puzzelgame Superliminal is al even uit op de pc, maar als je deze game toch liever vanuit het PS4-perspectief wilde spelen, moest je jammer genoeg wat langer wachten. Voor deze mensen hebben we nu goed nieuws, want de PS4-versie van Superliminal heeft een releasedatum gekregen en die staat dichterbij dan je zou denken. Je kan de zomer namelijk goed inzetten, want vanaf 7 juli is Superliminal al verkrijgbaar.

Superliminal draait om het maken van optische illusies aan de hand van het manipuleren van verschillende perspectieven. De game is echter moeilijk uit te leggen zonder concrete beelden te tonen en toevallig hebben we gelukkig een launch trailer om ons hierbij wat te helpen. Geniet van de vreemde taferelen en check de trailer hieronder.