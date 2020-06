Er zijn weer nieuwe promoties geactiveerd in Grand Theft Auto Online. Zoals iedere week het geval is, zijn er momenteel diverse bonussen, kortingen en andere acties beschikbaar. Deze keer staat de After Hours update die voor GTA Online verscheen centraal en dus kun je de nodige acties rondom Nightclubs en Businesses verwachten.

Allereerst krijg je momenteel twee keer zoveel inkomen met Nightclubs. Daarnaast worden ook beloningen van Business Battles verdubbeld. Rockstar Games doet er zelfs nog een schepje bovenop in Hunting Pack (Remix). In deze modus ontvang je nu tijdelijk zelfs drie keer zoveel GTA$ en RP als normaal.

De hoofdprijs van de Lucky Wheel in de Diamond Casino & Resort is deze week de Declasse Scramjet, een wagen die met de After Hours update aan de game werd toegevoegd. Tot slot kun je momenteel ook weer van wat kortingen profiteren en de details daarover vind je hieronder.